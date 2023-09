Georgia Bulldogs: Ex-NFL-Star Jarvis Jones verhaftet!

Anzeige

Bei den Georgia Bulldogs ist das Rasen ein exorbitantes Problem. Jetzt ist deshalb der Ex-NFL-Star Jarvis Jones verhaftet worden, der zum Staff der Bulldogs gehört.

Ärger für den früheren NFL-Linebacker Jarvis Jones!

Der ehemalige Erstrundenpick der Pittsburgh Steelers, der zum Staff der Georgia Bulldogs gehört, wurde am Freitagabend in Athens wegen zu schnellen und rücksichtslosen Fahrens verhaftet.

Gegen eine Kaution in Höhe von 2.400 Dollar kam er in der Nacht zu Samstag wieder auf freien Fuß.

"Es wird eine interne Strafe geben. Es ist eine persönliche Angelegenheit", sagte Head Coach Kirby Smart. "Ich kann mich dazu nicht weiter äußern.“

Jones wurde 2013 von den Steelers an 17. Stelle ausgewählt. Vier Jahre lang spielte er bei den Steelers, ehe er seine Karriere 2016 beendete. Er absolvierte 50 Spiele, in denen er auf 128 Tackles und sechs Sacks kam.

Jones, der beim amtierenden Champion aus Georgia als Spieler-Koordinator tätig ist, war am Samstag beim Spiel gegen die UT Martin Skyhawks (48:7) trotz der Vorkommnisse an der Seitenlinie. Jones spielte von 2011 bis 2012 in Georgia und ist seit seinem Rücktritt aus der NFL für die Bulldogs tätig. Dort hält er immer noch den Rekord für Sacks in einer Saison (14,5) und Tackles for Loss (24,5), beide aus dem Jahr 2012.