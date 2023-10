Quinn Ewers: Der College-Football-Millionär

Ewers war vor zwei Jahren der erste College-Spieler, der einen sogenannten "name, image, and likeness (NIL)"-Deal im Millionenwert unterzeichnete. Erst seitdem ist es überhaupt erlaubt, dass Athleten der NCAA durch Sponsorenverträge abkassieren.

In der laufenden Spielzeit erbrachte Ewers endgültig den Beweis, ein absoluter Top-Quarterback zu sein. Der 20-Jährige führte sein Team zu fünf Siegen aus fünf Spielen. Der Quarterback spielt nahezu fehlerfrei, brachte bislang 66 Prozent seiner Pässe für 1358 Yards an den Mann und warf zehn Touchdown-Pässe bei lediglich einer Interception.

Und weiter: "Sie haben all ihre fünf Spiele gewonnen und gute Teams besiegt, also freuen wir uns einfach auf den Test, den Texas in diesem Jahr für uns bereithält. Er ist ein großartiger Quarterback, wahrscheinlich befindet er sich sogar im Rennen um die Heisman Trophy.“

Am Samstag ( ab 17:15 Uhr, live auf ProSieben MAXX und ran.de ) haben die Oklahoma Sooners die schwierige Aufgabe, den aufstrebenden Spielmacher zu stoppen – und sind voller Respekt. "Er hat in diesem Jahr einen großartigen Job gemacht", sagt Woodi Washington, der Cornerback der Sooners.

Head Coach Steve Sarkisian erklärt die Strategie dahinter: "Wir lassen unsere Quarterbacks nicht so viel laufen wie viele andere Teams. Aber wir verlassen uns darauf, dass der Quarterback seine Beine zu passenden Zeiten einsetzt, vor allem bei einem Third Down und in der Redzone."

Der schnelle Wide Receiver Xavier Worthy hebt die Schnelligkeit des Quarterbacks hervor: "Wenn es eine Madden-Wertung wäre, würde ich ihm eine 80 für seine Geschwindigkeit geben."

Ewers selbst sagt über seine starke Saison: "Ich fühle mich auf jeden Fall viel wohler als zum gleichen Zeitpunkt im letzten Jahr. Ich denke, ich reagiere mehr instinktiv anstatt viel nachzudenken, was das Spiel letztendlich viel unterhaltsamer macht. Und wenn ich Spaß und Freude am Spiel habe und einfach nur frei aufspiele, dann bin ich am besten."

Dies könnten die Sooners am Samstag zu spüren bekommen.