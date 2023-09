Anzeige

Lange tut sich beim Duell der Texas A&M Aggies und den Auburn Tigers nichts. Dann verletzt sich Quarterback Conner Weigman für Texas A&M.

In einem besonders in der ersten Hälfte defensiv geprägten Spiel gewinnen die Texas A&M Aggies gegen die Auburn Tigers mit 27:10.

Insbesondere in der ersten Halbzeit taten sich die Offensiven beider Teams schwer, sodass es mit 6:3 für Texas A&M in die Pause ging, die zumindest für die Aggies die Wende brachte.

Im 2. Viertel Texas A&Ms Starting Quarterback Conner Weigmann sich am Bein verletzt, sodass Backup Max Johnson ab dem 3. Viertel für den 20-Jährigen übernehmen musste.

Johnson sorgte mit seinem ersten Drive direkt für das erste offensive Highlight der Partie. Ein 22-Yard-Pass fing seinen Bruder und Tight End Jake Johnson in der Endzone zum 13:3.