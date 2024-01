Touchdown-Festival im Sugar Bowl: Washington bucht Finalticket gegen Michigan

Anzeige

Die Huskies besiegen im Sugar Bowl Texas und stehen erstmals seit 1991 wieder im National Championship Game. Dort wartet nach dem Sieg über Alabama Michigan.

Die Washington Huskies haben erstmals seit 1991 wieder das National Championship Game erreicht. Die Universitätsmannschaft aus Seattle gewann den Sugar Bowl gegen die Texas Longhorns mit 37:31 (7:7, 14:14, 10:0, 6:10).

Im großen Finale des College Footballs in der Nacht vom 8. auf den 9. Januar ab 0:55 Uhr LIVE auf ProSieben MAXX und Joyn und ran.de trifft die Mannschaft um Quarterback Michael Penix auf die Michigan Wolverines, die sich im Rose Bowl gegen die Alabama Crimson Tide durchgesetzt haben.

Die Truppe von Head Coach Jim Harbaugh besiegte wenige Stunden zuvor in einem wahren Krimi in der ersten Verlängerung Alabama mit 27:20 (7:7, 6:3, 0:0, 7:10, 7:0).

Entscheidender Mann in der Verlängerung war Blake Corum, der in der Overtime in die Endzone lief. Der Running Back hatte im ersten Viertel den zwischenzeitlichen 7:7-Ausgleich besorgt.

In den ersten beiden Vierteln hatte noch Michigans Defense herausgestochen und die Truppe von Head Coach Jim Harbaugh war durch Touchdwns von Blake Corum und Tyler Morris in Führung gegangen, im Schlussviertel drehte Alabama die Partie, ehe Michigan 94 Sekunden vor Schluss die Partie in die Verlängerung schickte.