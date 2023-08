ELF: Frankfurt Galaxy besiegen Hamburg Sea Devils souverän

Anzeige

Frankfurt Galaxy tankt mit einem soliden Sieg noch einmal Selbstvertrauen vor dem großen Showdown gegen Rhein Fire. Mit einem 23:13-Auswärtserfolg gegen die Hamburg Sea Devils können die Galaxy ihre Siegesserie auf zehn erhöhen.

Es war nicht die explosivste Vorstellung der Frankfurter Offensive: Ein Passing Touchdown von Jakeb Sullivan auf Nico Strahmann, ein Rushing Touchdown von Samuel Shannon und drei Field Goals von Ryan Rimmler reichen aber aus, um den zehnten Sieg in Folge einzufahren.

Die Defense der Gäste behält über die ganze Partie die volle Kontrolle über die Offense der Sea Devils: Nach zwei Interceptions in der ersten Hälfte können sie in den letzten beiden Vierteln ganze drei Turnover on Downs erzwingen.

Die Offense der Galaxy stockt zwar immer mal wieder, schafft es aber regelmäßig in Field-Goal-Reichweite und kann die Führung langsam aber sicher ausbauen.

Insbesondere Receiver Nico Strahmann sorgt bei der Hamburger Defense immer wieder für Schwierigkeiten. Mit sechs Catches, 111 Receiving Yards und einem Receiving Touchdown wird er am Ende der Partie zum "Man of the Match" gekürt.