ELF: Kicker Dominik Eberle bestätigt seinen Wechsel zu den Berlin Thunder

Dominik Eberle läuft in dieser Saison für die Berlin Thunder in der ELF auf. Der Kicker bestätigt ran die Rückkehr in seine Heimat.

Die European League of Football (ELF) hat einen weiteren bekannten Namen an Land gezogen. Dominik Eberle wird in dieser Saison für die Berlin Thunder auflaufen.

Das bestätigte der Kicker gegenüber ran und auch später auf seinem X-Account. Auf Instagram präsentierten der Hauptstadt-Klub und auch Eberle ein Video, das den Franken bei der Abeit zeigt. Am Ende nimmt er seinen Helm ab und sagt: "Let's go!"

Eberle versuchte in den vergangenen Jahren, in der NFL Fuß zu fassen, stand seit 2020 bei den Las Vegas Raiders, den Carolina Panthers, den Houston Texans, den Green Bay Packers und den Detroit Lions unter Vertrag. In zwei Einsätzen verwandelte der 27-Jährige drei von Field-Goal-Versuchen und sieben von neun Extrapunkten.

2023 lief er für die Seattle Sea Dragons in der XFL auf und traf 14 von 18 Field-Goal-Versuchen.