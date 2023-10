Präsident Paolo Mutti outet sich als großen Fan von Gruden: "Trainer Gruden verfügt über eine außergewöhnliche Energie und hat immer noch den großen Wunsch, diesem Sport, den wir lieben, so viel zu geben."

In der ELF könnte sich ein spektakulärer Transfer auf der Trainer-Position andeuten. Der langjährige NFL-Coach Jon Gruden befindet sich zurzeit in Mailand.

Kommt der ehemalige NFL-Coach Jon Gruden in die ELF? In Mailand scharrt man mit den Hufen.

"Außerdem hat er eine große Leidenschaft für Italien und zeigte großes Interesse an unserem Projekt, indem er uns nützliche Ratschläge gab."

Was genau der Grund für Grudens Besuch ist, haben die Seamen nicht mitgeteilt. Trotzdem scheint Gruden an einer Form der Teilhabe, in welcher Rolle auch immer, durchaus positiv gegenüber zu stehen.