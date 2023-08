Anzeige

Den Munich Ravens gelingt am elften ELF-Spieltag ein wichtiger Sieg gegen Division-Rivale Stuttgart Surge. Ein Mann überragt dabei.

Erfolgreicher Spieltag für die Munich Ravens. In der European League of Football (ELF) schlug die Franchise aus der bayerischen Landeshauptstadt am elften Spieltag die Stuttgart Surge mit 32:30.

Vor 5.000 Zuschauern im Stadion in Stuttgart verbesserten die Gäste ihre Saisonbilanz damit auf 5-4. Stuttgart bleibt mit einer Bilanz von 7-2 weiterhin an der Tabellenspitze der Central Conference.