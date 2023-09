ELF-Playoffs: Spielabbruch bei Berlin Thunder vs. Frankfurt Galaxy

Die Entscheidung des Spielabbruchs wurde im Einvernehmen beider Teams sowie in Absprache mit ELF-Commissioner Patrick Esume getroffen.

Rund fünf Minuten waren am Ende noch auf der Uhr. Doch nach rund 20-minütiger Unterbrechung wurde dann im Stadion bekanntgegeben, dass die Partie nicht mehr fortgesetzt wird.

Im vierten Quarter des Playoff-Spiels kollabierte ein Spieler der Berliner. Außerdem wurde eine Injury Spotterin offenbar schwer am Kopf getroffen.

„Die Entscheidung ist nicht schwergefallen. Am Ende muss man realisieren, dass es Wichtigeres gibt als Football-Playoffs", sagte Esume kurz nach Spielabbruch im Interview bei ran .

"Geht darum, dass die beiden wieder auf den Damm kommen"

So war es dann auch. Sowohl Berlin als auch Frankfurt waren mit der Entscheidung einverstanden. "Am Ende geht es nur darum, dass die beiden wieder auf den Damm kommen", so Esume.