Der dritte Spieltag in der ELF läuft. Die Raiders Tirol siegten souverän, das Debüt von Taulia Tagovailoa bei den Hamburg Sea Devils missglückte. Die neue Spielzeit der ELF ist in vollem Gange! Am Samstag standen die ersten Partien des dritten Spieltags an. ran gibt einen Überblick über die Ergebnisse. Die ELF live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de

Anzeige

Anzeige

Prague Lions at Fehérvár Enthroners 40:0 Mit einem Kantersieg haben sich die Prague Lions den ersten Saisonsieg im dritten Spiel gesichert. Die tschechische Franchise setzte sich mit 40:0 gegen die noch immer sieglosen Fehérvár Enthroners durch. Die Lions gaben früh den Ton an, erzielten im ersten Viertel zwei Touchdowns und bauten ihre Führung bis zur Halbzeit auf 20:0 aus. In der zweiten Hälfte erzielten sie erneut 20 Punkte, unter anderem durch zwei Touchdowns im vierten Viertel. Lions-Quarterback Javarian Smith brachte 13 seiner 18 Pässe für 181 Yards und einen Touchdown an. Running Back Adam Zouzelka sorgte sowohl auf dem Boden als auch in der Luft für Gefahr. Er münzte 16 Carries in 66 Yards und zwei Touchdowns um und fing drei Pässe für 67 Yards.

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Raiders Tirol at Cologne Centurions 68:0 Noch deutlicher machten es die Raiders Tirol, die mit 68:0 gegen die Cologne Centurions gewannen. Bereits zur Halbzeit führte die österreichische Franchise mit 45:0. Adrian Platzgummer spielte als Quarterback und brachte fünf seiner elf Pässe für 154 Yards und drei Touchdowns an. Verteilt auf mehrere Schultern sammelten die Raiders im Laufspiel über 300 Rushing Yards. Die Tiroler Defensive verbuchte derweil drei Interceptions. Für die Raiders ist es der zweite Sieg im dritten Spiel, die Centurions stehen derweil bei null Siegen und zwei Niederlagen.

Stuttgart Surge at Hamburg Sea Devils 53:14 Für Neuzugang Taulia Tagovailoa war es ein gebrauchter Tag. Die Hamburg Sea Devils stellten den Bruder von NFL-Star Tua Tagovailoa jüngst als neuen Quarterback vor, bei seinem Debüt konnte er allerdings nicht überzeugen. Tagovailoa brachte lediglich fünf seiner 17 Pässe an, verbuchte eine Interception und steckte drei Sacks ein. Bei seinem ersten Passversuch unterlief ihm direkt ein Pick Six. Der Youngster wurde im Laufe des Spiels auf die Bank gesetzt. Am Spielverlauf änderte diese Entscheidung allerdings nicht viel. Stuttgart Surge erarbeitete sich früh eine deutliche Führung. Quarterback Reilly Hennessey spielte eine gute Partie, fand mit 13 seiner 18 Pässe einen Abnehmer und kam auf 217 Yards und drei Touchdowns. Surge verbessert die Bilanz auf 2-1, die Sea Devils rutschen auf 1-2 ab.

Anzeige