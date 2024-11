Die deutsche Football-Nationalmannschaft hat einen neuen Head Coach, nachdem Vorgänger Shuan Fatah in Ungnade gefallen war. Der Verband begründet die Entscheidung mit dem Engagement des bisherigen Bundestrainers in der ELF.

Der Ärger beim American Football Verband Deutschland (AFVD) um Head Coach Shuah Fatah mündet in dessen Kündigung. Am Sonntag gab der AFVD bekannt, dass man sich vom bisherigen Trainer der deutschen Nationalmannschaft trennt - Grund ist sein zusätzliches Engagement in der European League of Football (ELF).

Fatah hatte Mitte September bekanntgegeben, in der kommenden Spielzeit das ELF-Team Hamburg Sea Devils zu trainieren. Die Doppelbelastung befand der Verband für untragbar. "Die Anforderungen an die Nationalmannschaft sind hoch, und eine Doppelbelastung lässt sich mit diesen Ansprüchen langfristig nicht vereinbaren", erklärte Andreas Kegelmann, Vizepräsident des AFVD.

ELF Commissioner Patrick Esume äußerte kurz nach der Entlassung auf Instagram sein Unverständnis. In seiner Story schrieb Esume: "Und dann soll noch einmal jemand fragen, warum wir als ELF das Wechsel-Agreement gekippt haben. Unfassbar, den besten deutschen Coach wegen seiner Jobwahl zu feuern. Zeigt aber wenigstens ganz offensichtlich, dass es nicht um Football, sondern um eigene Agenda geht. Shame!"