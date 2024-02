European League of Football elektrisiert die Fans: Der Zuschauer-Rekord wankt

Anzeige

Am 22. September 2024 findet das Championship Game der European League of Football in Gelsenkrichen statt. Eine große Anzahl an Tickets wurde bereits verkauft. Die Veranstalter visieren eine ausverkaufte VELTINS-Arena an.

Das Championship Game 2024 der European League of Football am 22. September in der VELTINS-Arena des Fußball-Traditionsklubs FC Schalke 04 in Gelsenkirchen elektrisiert die Fans. Zum Beginn der Super-Bowl-Woche wurde im Vorverkauf die Marke von 20.000 Tickets durchbrochen.

Damit ist das verfügbare Kartenkontingent für den Höhepunkt des Jahres im europäischen Football bereits zu 40 Prozent vergriffen.

"Wir setzen uns für die vierte ELF-Saison das Ziel, 750.000 Zuschauer bei unseren Spielen zu haben. Das überwältigende Interesse an unserem Championship Game ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg. Die Saison beginnt erst Ende Mai, es ist völlig offen, welche Teams ins Finale einziehen werden. Dass der Vorverkauf so gut läuft, ist ein klares Signal für die Attraktivität unserer Liga. Die Leute kommen, weil sie wissen, dass sie großartigen Football erleben. Darüber hinaus werden wir in Gelsenkirchen mit der Football-Familie ein riesiges Happening feiern", sagt ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajica.