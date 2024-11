Den Entschluss zu diesem Schritt traf Commissioner Patrick Esume nach einem Gespräch mit AFVD-Präsident Fuad Merdanovic am Dienstagabend, wie die ELF mitteilte.

Der Zoff zwischen ELF und AFVD erreicht eine neue Eskalationsstufe: Die European League of Football hat jetzt eine Vereinbarung zu Wechseln von der GFL in die ELF mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Patrick Esume kritisiert: "Jeder Impuls wurde abgelehnt und blockiert"

"Es hat sich gezeigt, dass diese Vereinbarung nur einer Seite nützte – nämlich dem AFVD. Wir haben in den vergangenen Monaten immer wieder die Hand ausgestreckt, waren offen für Gespräche, um unseren Sport gemeinsam weiterzuentwickeln und nach vorn zu bringen. Doch es kam nichts zurück, jeder Vorschlag, jeder Impuls von unserer Seite wurde abgelehnt und blockiert", sagte Esume und betonte, dass eine Zusammenarbeit so nicht funktionieren könne. "Doch damit nicht genug, immer wieder hat sich der Verband von Trainern getrennt, weil sie sich ELF-Teams angeschlossen haben", so Esume weiter.

Das bedeutet: In der Saison 2025 wird es keine Wechsel-Vereinbarung zwischen der ELF und dem AFVD mehr geben. Spieler von Klubs aus der GFL können sich damit jederzeit Teams der ELF anschließen, ohne eine Transfersperre zu befürchten. Die Entscheidungshoheit liege allein bei den Spielern, teilte die ELF mit.