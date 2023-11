Deutscher Teenager Laurenz Plattner wird in den USA zum Football-Helden

Anzeige

Ein deutscher Austausch-Student schreibt mit seinen entscheidenden Punkten in einem Football-Spiel in den USA eine Cinderella-Story.

Diese Geschichte hätte er sich so wohl nie ausgemalt! Ein deutscher Austauschschüler ist an einer US-High-School zum umjubelten Football-Helden geworden. Und das, obwohl er als Quereinsteiger so gar keine Erfahrung hatte.

Laurenz Plattner, Teenager aus München, ist aktuell Schüler an der High School in Stratford im US-Bundesstaat Wisconsin. Das dortige Football-Team, die Stratford Tigers, bekam es im Finale des großen Schulsport-Turniers der WIAA (Wisconsin Interscholastic Athletic Association, Division 6) mit den Darlington Redbirds zu tun.

Bis kurz vor Schluss stand es in einem aufreibenden Spiel 7:7, ehe 23 Sekunden vor dem Ende der erste Field-Goal-Versuch in der High-School-Karriere des Deutschen den Sieg bringen sollte. Doch daraus wurde nichts. Der Kick wurde geblockt, der Gegner kam erneut in den Besitz des Balles, kann dies jedoch nicht zum Sieg nutzen.

Erneut bekamen die Tigers das Angriffsrecht, sechs Sekunden vor dem Ende. Zwar lief die Uhr ab, doch Stratford hat Glück: Weil der Gegner eine Holding-Strafe kassierte, ging der Ball an die 15-Yard-Linie. Eine unverhoffte zweite Chance für den deutschen Teenager, die er zu nutzen wusste!

Der Kick saß, sein Team feierte einen 10:7-Sieg und damit zum zweiten Mal in Folge den Landestitel. Und das, obwohl Plattner nie zuvor ein Field Goal unter Wettbewerbsbedingungen verwandelt hatte.