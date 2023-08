ELF: Panthers Wroclaw schocken Berlin Thunder in letzter Sekunde

Anzeige

Die Panthers Wroclaw sichern sich am zwölften ELF-Spieltag in letzter Sekunde den Sieg gegen die Berlin Thunder. Damit bleiben die Polen im Playoff-Rennen.

Was für ein Finish! Die Panthers Wroclaw haben in Woche zwölf der European League of Football einen 15:12-Sieg gegen die Berlin Thunder gefeiert.

Die Entscheidung fiel dabei erst in allerletzter Sekunde. Mit ablaufender Uhr verwandelte Kicker Aldas ein Field Goal und wahrt seinem Team damit die Chancen auf die Playoffs.

Nach einer Punkte-armen ersten Halbzeit, Berlin ging mit einer 6:0-Führung in die Pause, stand es nach weiteren Zählern auf beiden Seiten kurz vor Schluss 12:12.

Weniger als eine Minute vor dem Ende leisteten sich die Gastgeber eine Interception. Die sich dann im Ballbesitz befindlichen Berliner hatten in der Folge die Chance, mit einem Sieg in die Postseason einzuziehen.