Nach Schüssen bei Super-Bowl-Parade: Swift spendet großzügig

Pop-Superstar Taylor Swift hat am Freitag 100.000 Dollar an die Familie des Todesopfers der Super-Bowl-Parade der Kansas City Chiefs gespendet. Bei der Siegesfeier wurde eine Person getötet, 22 Menschen, darunter mehrere Kinder, wurden verletzt. Am Vortag war eine Spendenseite eingerichtet worden, um 75.000 Dollar für die Hinterbliebenen von Elizabeth Lopez-Galvan zu sammeln.

"Ich sende euch mein tiefstes Mitgefühl und Beileid nach eurem verheerenden Verlust. In Liebe, Taylor Swift", lautete die an eine von zwei 50.000-Dollar-Spenden angehängte Nachricht. Ein persönlicher Berater bestätigte dem Magazin Variety, dass es sich tatsächlich um Spenden der Sängerin handelt. Mehr als 2000 Menschen taten es Swift gleich - über 200.000 Dollar kamen bisher zusammen.

Swift führt eine Beziehung mit Chiefs-Star Travis Kelce und feierte den Super-Bowl-Sieg gemeinsam mit ihm im Stadion. Gegen die San Francisco 49ers hatte sich der Tight End mit seinem Team mit 25:22 nach Verlängerung durchgesetzt.

Bei der traditionellen Parade des Super-Bowl-Siegers war es am Mittwoch zu einer Schießerei gekommen. Grund dafür war laut Polizei ein Streit - zwei Jugendliche seien unter den Festgenommenen gewesen. Nach den Schüssen brach eine Panik unter den zahlreichen Fans aus.