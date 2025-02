"Ziemlich bemerkenswert": Kelce bewundert Swifts Arbeitseifer

Travis Kelce musste über die Frage schmunzeln. Wie sehr der Footballstar die Arbeitsmoral seiner Partnerin Taylor Swift bewundere? "Was ich bei dieser Tour letztes Jahr gesehen habe", antwortete der Tight End der Kansas City Chiefs auf einer Pressekonferenz vor dem Super Bowl, "war ziemlich bemerkenswert."

Die Strapazen einer solchen Welttournee über verschiedene Kontinente seien für den Pop-Superstar "qualvoll für Körper und Geist", meinte Kelce, der sich die 35-Jährige daher durchaus auch zum Vorbild nimmt: "Ich habe das mit Bewunderung verfolgt und konnte viel mitnehmen."

Nun aber wird Swift wieder ihren Partner bewundern: Kelce kämpft mit dem Titelverteidiger in der Nacht zu Montag (0.30 Uhr/RTL und DAZN) um den Titel in der NFL. Beim Super Bowl in New Orleans geht es für die Chiefs gegen die Philadelphia Eagles.

Swift wird das Spektakel aus einer Loge im Superdome verfolgen. Im Vorjahr war sie extra mit ihrem Privatjet von der Tournee-Etappe in Japan für das NFL-Finale in Las Vegas eingeflogen.