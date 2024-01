XFL und USFL fusionieren zur "United Football League"

Anzeige

Bereits im September verkünden XFL und USFL ihre anstehende Fusion. Nun ist der Name der neuen Liga bekannt.

Im vergangenen September hatten XFL und USFL bekanntgegeben, fusionieren zu wollen. "Vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen und falls die Transaktion vollzogen wird, wird die neue Liga einen erstklassigen Betrieb auf der Grundlage der letzten Spielzeiten beider Ligen aufbauen", hieß es seinerzeit in einer gemeinsamen Erklärung der beiden Ligen.

Nun wurde bekannt, dass die Spring Football League, die 2024 starten soll, unter dem Namen "United Football League" an den Start gehen wird. Präsident der UFL wird der bisherige XFL-Präsident und CEO Russ Brandon. Daryl Johnston, bei der USFL President of Football Operations, wird diese Rolle auch in der neu geschaffenen Liga ausfüllen.

Das Eröffnungsspiel soll am 30. März 2024 stattfinden. Dabei kommt es zum Aufeinandertreffen der Meister beider Ligen – Arlington Renegades (XFL) und Birmingham Stallions (USFL). Welche weiteren Teams und Städte vertreten sind, wird indes erst zu einem späteren Zeitpunkt vermeldet.

Als "Partner" verkündete die UFL die drei bisherigen XFL-Eigentümer Dwayne "The Rock" Johnson, Dany Garcia und Gerry Cardinale von RedBird Capital Partners, dazu USFL-Eigentümer "Fox Sports" und "ESPN".