63 Punkte: Raiders schnuppern am NFL-Rekord

Die Las Vegas Raiders haben die Los Angeles Chargers in der NFL mit 63:21 überrollt und nur knapp den Punktrekord der US-Footballliga in einem regulären Saisonspiel verpasst. Zu Beginn des letzten Viertels stand es sogar 63:7, zur Bestmarke aus dem Jahr 1966 reichte es aber nicht ganz. Damals hatten die Washington Redskins gegen die New York Giants sogar 72 Punkte erzielt.

Kaum zu glauben: Noch am Sonntag hatten die Raiders beim 0:3 gegen die Minnesota Vikings keinen einzigen Punkt erzielt. Diesmal aber gelangen gleich neun Touchdowns, schon zur Pause stand es 42:0. Für die Chargers endete kurz nach dem verletzungsbedingten Saisonaus für Quarterback Justin Herbert eine rabenschwarze Woche.