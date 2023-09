Im gemeinsamen Podcast "What happens in Vegas" mit Christoph "Icke" Dommisch äußerte Fullback Jakob Johnson von den Las Vegas Raiders deutliche Kritik am Rasen im MetLife Stadium in New York, auf dem sich der Star-Quarterback die Verletzung zugezogen hat.

Kunstrasennutzung in NFL für Johnson nicht nachvollziehbar

Warum in der NFL überhaupt noch auf Kunstrasen gespielt wird, leuchtet dem Raiders-Star nicht ein.

Schließlich werden für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, derzeit bereits zahlreiche Stadien auf Naturrasen umgerüstet.

"Wir haben die wissenschaftlichen Untersuchungen, die Zahlen sind eindeutig", ließ Johnson keine Ausreden gelten: "Wenn genügend Geld da ist, um eine ganze Football-Mannschaft für eine Woche auf einem Golfplatz unterzubringen, dann ist auch genügend Geld da, um den Rasen auszutauschen."

Warum die Verantwortlichen in New York nicht handeln, ist für den gebürtigen Stuttgarter nicht nachvollziehbar: "Es ist möglich, die Technik ist da. Wir haben in Denver im November gespielt und der Rasen dort war 1A. Dass heißt, du kannst mir nicht erzählen, dass im grünen New York, in dem es echt genügend regnet, du nicht einfach so einen Rasen in ein Stadion packen kannst."