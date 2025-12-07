Achillessehne: Colts-Quarterback Jones droht das Aus

Quarterback Daniel Jones von den Indianapolis Colts droht eine längere Zwangspause. Der Footballprofi verletzte sich am Sonntag bereits im ersten Viertel der NFL-Partie bei den Jacksonville Jaguars ohne Fremdeinwirkung an der Achillessehne. Der 28-Jährige konnte nicht weiterspielen und wurde durch Rookie Riley Leonard ersetzt.

Die Verletzung könne sein Saisonaus bedeuten, sagte Colts-Headcoach Shane Steichen nach der Partie. "Nicht sicher, aber es sieht nicht gut aus." Genauere Informationen zu der Verletzung stehen noch aus.

Eine längere Pause für Jones, der bereits die vergangenen beiden Spiele seines Teams mit einem gebrochenen Wadenbein bestritten hatte, wäre für die Colts im Rennen um die Play-off-Plätze ein bitterer Rückschlag. Vor dem Duell bei den Jaguars stand Indianapolis bei einer Bilanz von 8:4 Siegen.