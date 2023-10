Antonio Brown verhaftet: Ex-NFL-Star zahlt angeblich keinen Unterhalt

Anzeige

Erneut sorgt Antonio Brown für Schlagzeilen: Der ehemalige NFL-Receiver wurde am Sonntag in Florida verhaftet.

Der ehemalige NFL-Star ist am vergangenen Wochenende in Florida verhaftet worden, nachdem er die Unterhaltszahlungen für sein Kind vernachlässigt haben soll. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.

Am Sonntag wurde der 35-Jährige "gegen Mitternacht" in ein Gefängnis in Broward County gebracht und später gegen Zahlung einer Kaution von 15.000 Dollar wieder freigelassen, wie "Local 10" berichtet.

Bei dem Unterhaltsstreit geht es um die gemeinsame Tochter von Wiltrice Jackson und Brown, Antanyiah, die 2008 geboren wurde. Jackson hatte zuvor bei TMZ erklärt, dass Brown etwa 31.000 Dollar an Unterhalt schulde.

"Ich möchte, dass er verhaftet wird", hatte Jackson bei TMZ erklärt: "Denn im Moment macht er den Richter und alles andere lächerlich, weil er glaubt, er sei unantastbar."