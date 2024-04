NFL - Baltimore Ravens: Derrick Henry hätte Dallas Cowboys als "perfekte Situation" empfunden

Anzeige

Derrick Henry schloss sich in der Free Agency den Baltimore Ravens an. Darüber ist er glücklich, ein Engagement in Dallas hätte er sich aber auch vorstellen können. Kontaktiert wurde er von den Cowboys jedoch nicht.

Es war einer der aufsehenerregendsten Deals der Free Agency: Star-Running-Back Derrick Henry schloss sich für zwei Jahre und insgesamt 16 Millionen US-Dollar den Baltimore Ravens an.

Allerdings hätte er wohl auch ein Engagement bei den Dallas Cowboys in Erwägung gezogen, wie er im "The Pivot"-Podcast erklärte. "Ich wusste, dass ich mit dem Beginn der Free Agency mit den Ravens etwas ausarbeiten möchte, wenn es möglich ist. Auch wenn ich in Dallas lebe und Dallas auch eine perfekte Situation ist, weil wir nicht umziehen müssten", so Henry.

Dass die Cowboys in der bisherigen Offseason nichts auf der Position taten, ist durchaus etwas überraschend. Tony Pollard, vergangene Saison Nummer eins im Backfield bei "America’s Team", ließ man gen Tennessee ziehen. Aktuell hat man mit Rico Dowdle, Deuce Vaughn, Malik Davis und Snoop Conner eher weniger namhafte Backs unter Vertrag.

"Es wäre verrückt gewesen. Ich dachte, es gäbe eine Art von Kontaktaufnahme, Gespräche oder was auch immer. Sie haben sich nie gemeldet, verstehst du?", führte Henry weiter aus. Sein Berater sei nie von den Cowboys kontaktiert worden, das Team habe kein Interesse an ihm gezeigt.