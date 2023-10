Baltimore Ravens fliegen eine Woche vor International Game nach London

Anzeige

Aufgrund einer bitteren Erfahrung wollen sich die Ravens eine Woche lang in London auf das International Game gegen die Tennessee Titans vorbereiten.

Von Tobias Wiltschek

Die Baltimore Ravens wollen so gut wie möglich auf das International Game in London am kommenden Sonntag vorbereitet sein.

Deshalb sind sie bereits am Montag – und damit viel früher als alle anderen Teams, die in Europa gespielt haben – in die britische Hauptstadt geflogen.

Normalerweise reisen die Teams erst am Donnerstag vor den Spielen nach Übersee. Die Ravens jedoch fliegen auch deshalb schon knapp eine Woche vor dem Duell mit den Titans im Stadion von Tottenham über den Atlantik, weil sie so aus einer sehr unangenehmen Erfahrung lernen wollen.

Ihr erstes und bislang einziges International Game haben sie 2017 bestritten - und bezogen die Jacksonville Jaguars eine krachende 7:44-Pleite in London. Es war die zweithöchste Niederlage der Franchise-Historie.

Damals war der Tross auch an einem Donnerstag losgeflogen.