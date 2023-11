Anzeige

In der abgelaufenen Offseason tüftelten die Baltimore Ravens monatelang an der Zukunft von Quarterback Lamar Jackson. Am Ende sollte es ein langfristiger Vertrag werden - die Entscheidung trägt mittlerweile Früchte.

Nur der Auserwählte kann Balance in die Galaxie bringen. Auf ihm ruhen die Hoffnungen, er hat die außergewöhnlichen Kräfte. Er soll das Böse vernichten.

Vielleicht ist es kein Zufall, dass die Vertragsverlängerung von Lamar Jackson am vierten Mai diesen Jahres unterschrieben wurde, dem Feiertag der Community der legendären Filmreihe von "Star Wars".

Auch Jackson beeindruckt mit seinen spielerischen Qualitäten, manche seiner Highlights werden gerne mit magischen oder übermenschlichen Superlativen umschrieben.