New York Jets

Die Jets gingen in ihrer ersten Spielzeit 1960 noch als "New York Titans" an den Start. Grund für diesen Namen war, dass die New York Giants bereits existierten und Titanen laut dem damaligen Besitzer größer seien als Giganten. Nach einem Besitzerwechsel im Jahre 1963 folgte die Umbenennung in Jets. Besitzer Sonny Werblin begründete dies damit, dass die USA in das Weltraumzeitalter eintraten und sich das Stadion zudem in der Nähe des Flughafens befand. © Imago