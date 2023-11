"Am Anfang der Saison war ich verletzt. Ich konnte nicht ich selbst sein. Ich hatte nicht die Explosivität. Ich konnte mich nicht so bewegen, wie ich es wollte und ich glaube nicht, dass die Leute wussten, womit ich zu kämpfen hatte", so der 31-Jährige.

Darüber hinaus gab der Wide Receiver an, schwere Monate hinter sich zu haben. Die Spielzeit 2022 verpasste er wegen eines Kreuzbandrisses und anschließender Reha komplett, bei den Ravens dauerte es einige Zeit, bis er zu einem Pfeiler im Passspiel wurde.

Erstmals seit der Saison 2019 verbuchte OBJ mehr als 100 Receiving Yards in einem Regular-Season-Spiel. "Das war nur ein Schritt in die richtige Richtung", gab der Super-Bowl-Sieger von 2021 im Anschluss gegenüber Medien zu Protokoll und machte klar: "Wir müssen weiter arbeiten."

Einziger Wermutstropfen: Die Knöchelverletzung von Tight End Mark Andrews , die wahrscheinlich das Saisonaus bedeuten wird. Dafür sprang mit Odell Beckham Jr. ein anderer Passempfänger in die Bresche.

Das 34:20 der Baltimore Ravens über die Cincinnati Bengals war ein Statement. Mit einer Bilanz von 8:3 steht das Team um Quarterback Lamar Jackson an der Spitze der AFC North.

Baltimore Ravens: Lamar Jackson und OBJ harmonieren immer besser

Nun richtet OBJ den Blick nach vorne: "Ich will so gut sein, wie nur möglich, um meinem Team zu helfen und Plays zu machen." Davon wird ihn aller Voraussicht nach auch die Schulterverletzung, die er sich im vierten Viertel zuzog, nicht länger abhalten. Sowohl er selbst als auch Head Coach John Harbaugh gaben nach der Partie schnell Entwarnung.

Froh über den Leistungssprung seines Passempfängers ist auch dessen Spielmacher. "Wenn wir weitermachen, weiter trainieren, jede Woche besser werden und er so weitermacht wie bisher, habe ich das Gefühl, dass unsere Chemie in die Höhe schießen wird", wird Lamar Jackson in den Medien zitiert.

Bereits in der kommenden Woche könnten die beiden erneut für Furore sorgen. Dann steht das Duell mit den Los Angeles Chargers und ihrer schwächelnden Passverteidigung an (im Liveticker auf ran.de und in der ran-App).