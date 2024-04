Baltimore Ravens und Orioles spenden Millionensumme für Opfer der Brücken-Tragödie

Anzeige

Die Baltimore Ravens und die Orioles aus der MLB stehen für ihre Heimatstadt ein. Gemeinsam spenden die beiden Franchises zehn Millionen US-Dollar, um die Folgen des Brückeneinsturzes abzufedern.

Der Einsturz der Francis Scott Key Bridge war ein echter Schock für die USA und speziell Baltimore. Nicht nur, dass eine noch unbekannte Anzahl an Menschen ums Leben kam, es fehlt seit dem Zusammenstoß eines Containerschiffs mit einem der Pfeiler auch eine wichtige Verbindungsstraße über den Patapsco River.

Den Wiederaufbau unterstützen auch die beiden großen Sportklubs der Stadt in Maryland. Wie die Ravens und die in der MLB beheimateten Orioles bekanntgaben, spenden sie zusammen zehn Millionen US-Dollar an den Maryland Tough Baltimore Strong Key Bridge Fund.

Dieser wurde auch gegründet, um die Betroffenen der Tragödie vom 26. März zu unterstützen. Darunter neben Familien und Hafenarbeitern auch Ersthelfer oder kleine Unternehmen.

"Unser aufrichtiges Beileid gilt den Opfern dieser Tragödie", wird Ravens-Owner Steve Bisciotti in der Klub-Mitteilung zitiert: "Wir sind den Ersthelfern für ihre Mut und ihre unermüdliche Arbeit dankbar." Die Franchise fühle sich geehrt, auf diesem Weg helfen zu können.

Und weiter: "Wir sind zuversichtlich, dass Baltimore und Maryland weiterhin enorme Stärke zeigen werden. Dies ist eine Zeit großer Not."