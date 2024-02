Bill Belichick erstmals seit 1974 ohne NFL-Job: Das sagt Tom Brady

Laut The Athletic soll es mehrere Gründe dafür geben , dass Belichick leer ausgegangen ist, und die gehen tiefer als sein Alter (71).

Bill Belichick ist nach seiner Entlassung bei den New England Patriots 2024 ohne Trainerjob. Tom Brady äußert sich zur Situation seines Ex-Coaches.

Trotzdem: Tom Brady gehört zu denjenigen, die nicht damit gerechnet haben, dass es so bald eine NFL ohne Belichick geben könnte.

"Ich bin überrascht, dass der beste Trainer aller Zeiten keinen Job hat. Ja, absolut“, sagte Brady in seinem "Let's Go! Podcast": Aber ich bin über viele Dinge in der NFL überrascht. Ich bin überrascht, dass, als ich ein Free Agent war, viele Teams mich nicht wollten."

Mehr noch: "Ich war überrascht, dass Steve Young in der USFL anfing und nach Tampa ging. Ich bin überrascht, dass Tampa Steve Young an die 49ers getradet hat. Es gibt eine Menge Dinge, die aus dem einen oder anderen Grund nicht genau so laufen, wie man es sich vorstellt.“