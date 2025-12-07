Bills trotzen Schnee und Bengals - Ravens stolpern erneut

Die Buffalo Bills haben sich auch in ihrem ersten Schneespiel der Saison nicht aufhalten lassen und Kurs auf die Play-offs der National Football League (NFL) gehalten. Das Team um Quarterback Josh Allen schlug die Cincinnati Bengals bei winterlichen Verhältnissen 39:34, damit steht der Titelkandidat bei neun Siegen und vier Niederlagen. In der AFC East sind die Bills Zweiter hinter den New England Patriots (11:2).

Die Baltimore Ravens kassierten derweil nach einer zwischenzeitlichen Siegesserie ihre zweite Niederlage in Folge. Nach dem 22:27 gegen die Pittsburgh Steelers um Aaron Rodgers steht Baltimore bei einer 6:7-Bilanz und musste den Gegner in der AFC North passieren lassen. Die Steelers (7:6) sind neuer Spitzenreiter. Lamar Jackson gelang ein Touchdown-Pass, Sekunden vor Schluss wurde der Ravens-Quarterback gesackt - das Spiel war damit entschieden. Auch Rodgers warf nur einen Touchdown-Pass.

Allen warf in Buffalo dagegen gleich drei und lief einmal selbst in die Endzone. Der Starspieler glänzte mit insgesamt 78 Rushing Yards. Auf der Gegenseite warf Bengals-Quarterback Joe Burrow sogar vier Touchdowns, aber auch zwei Interceptions. Weiter unbeirrt Richtung Postseason marschieren die Seattle Seahawks. Das 37:9 bei den Atlanta Falcons war der siebte Sieg aus den vergangenen acht Spielen. Das Team um Quarterback Sam Darnold sprang mit 10:3 Siegen vorerst an die Spitze der NFC West.

Der Deutsch-Amerikaner Brandon Coleman erlebte mit den Washington Commanders einen Tag zum Vergessen. Die Mannschaft aus der US-Hauptstadt verlor bei den Minnesota Vikings 0:31. Die Tampa Bay Buccaneers (7:6) stolperten beim 20:24 überraschend gegen die New Orleans Saints (3:10).