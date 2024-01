Bereits vor dem letzten Saisonspiel am gestrigen Sonntag, welches die Dallas Cowboys mit 38:10 für sich entscheiden konnten, wurde über die nahende Entscheidung berichtet.

Demnach informierte Teambesitzer Josh Harris den Head Coach am frühen Montagmorgen über das Ende seiner Amtszeit.

Der Montag nach dem Ende der Regular Season ist in der NFL der Tag, vor dem die Coaches zittern: Am Black Monday entlassen die erfolglosen Teams häufig ihre Trainer. Alle News und Gerüchte im Ticker.

Nach einem 8-3-Start in die Saison brachen die Jaguars komplett ein und beendeten die Regular Season nach dem 20:28 in Woche 18 gegen die Tennessee Titans im Schlussspurt mit 1-5.

Die New York Giants haben außerdem Special Teams Coordinator Thomas McGaughey entlassen, der seit 2018 den Posten bekleidet hatte.

Martindales Defense gehörte in den vergangenen zwei Spielzeiten zu den schlechtesten Einheiten der Liga: 2023 ließen nur fünf Teams mehr Yards zu als die Giants, 2022 waren es sechs.

Auch wenn Brian Daboll auf einer Pressekonferenz mitgeteilt hatte, dass Martindale in der kommenden Saison voraussichtlich zurückkehren werde, hatte sich das Aus des Defensive Coordinators bereits angekündigt.

Nach zwei Jahren als Defensive Coordinator der New York Giants ist Wink Martindale von seinem Posten zurückgetreten, berichten mehrere NFL-Insider übereinstimmend.

Update, 8.1., 22:00 Uhr: New York Giants Defensive Coordinator Wink Martindale tritt zurück

Update 8.1., 20:22 Uhr: Belichick lässt sich nicht in die Karten schauen

Head Coach Bill Belichick wollte nach der enttäuschenden 4:13-Saison nicht wirklich über seine Zukunft bei den New England Patriots sprechen. Der 71-Jährige blieb deshalb vage, auch wenn viel spekuliert wurde, dass er möglicherweise entlassen werden könnte. Oder dass er vielleicht sogar selbst das Weite sucht.

"Ich stehe unter Vertrag. Ich werde das tun, was ich immer tue, nämlich jeden Tag so hart arbeiten, wie ich kann, um dem Team zu helfen und was auch immer ich sonst tun kann", sagte er. "Und das werde ich auch weiterhin tun.“

Der Montag, an dem andere Kollegen bereits gehen mussten, sei eine Art Abschlusstag mit den Spielern gewesen, erklärte Belichick, "wir haben uns mit ihnen getroffen und dann geht es weiter. Für Entscheidungen oder Richtungen für das nächste Jahr ist es noch viel zu früh. Ich glaube nicht, dass sich die Abläufe am Ende des Jahres grundlegend ändern werden, was die Art und Weise betrifft, wie wir vorgehen."

Er bestätigte, dass er sich mit Owner Robert Kraft treffen wird. "Vielleicht wird es eine Reihe von Treffen geben, ich weiß es nicht", sagte Belichick . "Wir werden das intern regeln." Er sei aber nur ein Teil des Prozesses: "Ich bin hier, um so lange zu arbeiten, wie ich kann, um unserem Team jeden Tag zu helfen."