Black Monday in der NFL: Washington Commanders sorgen für Überraschung! News und Gerüchte

Bereits vor dem letzten Saisonspiel am gestrigen Sonntag, welches die Dallas Cowboys mit 38:10 für sich entscheiden konnten, wurde über die nahende Entscheidung berichtet.

Demnach informierte Teambesitzer Josh Harris den Head Coach am frühen Montagmorgen über das Ende seiner Amtszeit.

Der Montag nach dem Ende der Regular Season ist in der NFL der Tag, vor dem die Coaches zittern: Am Black Monday entlassen die erfolglosen Teams häufig ihre Trainer. Alle News und Gerüchte im Ticker.

2015 und 2017 wurde er sogar zum "NBA Executive of the Year" gewählt.

Wie "ESPN" berichtet, wird sich Bob Myers den Washington Commanders anschließen. Der 48-Jährige war von 2011 bis 2023 in verschiedenen Positionen für die Golden State Warriors tätig und war maßgeblich an vier NBA-Titeln (2015, 2017, 2018 und 2022) beteiligt.

Update, 8.1., 15:14 Uhr: Washington Commanders holen NBA-Fachmann in die NFL

Update, 8.1., 14:40 Uhr: Giants machen Schluss mit zwei Coaches

Schluss für Thomas McGaughey. Laut "ESPN" trennen sich die New York Giants von ihrem Special Teams Coordinator. McGaughey war sechs Jahre lang in dieser Position für "Big Blue" aktiv. Vor allem in den vergangenen beiden Jahren konnten seine Einheiten aber nicht unbedingt überzeugen.

Zudem trennen sich die Giants laut dem Bericht auch von Offensive Line Coach Bobby Johnson. Ein wenig überraschender Move, gelang es der Giants-O-Line doch zu selten, ihren jeweiligen Quarterback zu beschützen.