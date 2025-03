Die San Francisco 49ers waren die große Enttäuschung der Saison 2024. Quarterback Brock Purdy nennt den Grund für die misslungene Spielzeit.

von Oliver Jensen

Die San Francisco 49ers galten in der Saison 2024 als einer der Top-Favoriten auf den Super Bowl. In der Spielzeit zuvor erreichten sie das Finale und scheiterten knapp mit 22:25 an den Kansas City Chiefs. Zudem hatten sie zwischen den Saisons 2021 und 2023 immer das NFC Championship Game erreicht.

Die Spielzeit 2024 verlief allerdings überraschend schlecht. Standen sie nach neun Saisonspielen noch bei einer ordentlichen Bilanz mit fünf Siegen und vier Niederlagen, wurden daraufhin sieben der letzten acht Partien verloren. Mit einer Bilanz von 6-11 waren sie weit von den Playoffs entfernt.

Quarterback Brock Purdy nannte gegenüber dem Podcast "Built 4 More" den Grund für die misslungene Saison.

"Letztes Jahr, Mann, waren die Jungs müde. Mit dieser Saison ist nicht zu spaßen. Im Juli begann bereits die Saisonvorbereitung. Wenn die Saison immer bis Ende Februar geht und man nur fünf Wochen frei hat, bis man sich zurückmelden muss, und dann geht es wieder los, dann sind die Jungs müde. Ihre Körper sind noch immer verprügelt."

Selbst mit seinen jungen 25 Jahren hat Purdy die Strapazen der langen NFL-Saison zu spüren bekommen. Er kann nur erahnen, wie sich die Saison für die älteren Veteranen anfühlen muss: "Für diese Jungs, die älter werden, ist es nicht einfach. Und dann sind letztes Jahr viele verrückte Dinge passiert, wie zum Beispiel die vielen Verletzungen."