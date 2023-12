"Ich habe es zehn von zehn Mal gemacht", ergänzte er. Und meinte: den Running Backs den Ball in die Hände zu drücken. Gleich 25 Mal etwa in die von James Cook, der einen Sahneabend mit doppelt Kirsche obendrauf ablieferte.

Es waren zwei von nur sieben Würfen Allens, die ihr Ziel fanden. Bei 15 Versuchen. Durch die Luft kam Buffalo so nur 94 Yards weit, was die ironisch verpackte Selbstkritik des Bills-Anführers erklärte.

Philadelphia Eagles Auch die Philadelphia Eagles können fix für die Playoffs planen. Dass sie in Woche 13 und Woche 14 gegen die San Francisco 49ers und die Dallas Cowboys verloren, lässt sich daher verschmerzen. Zuvor hatten sie zehn von elf Spielen gewonnen. Vergangene Saison unterlagen die Eagles im Super Bowl den Kansas City Chiefs. In der Saison 2017 gewann Philadelphia den Super Bowl.

Dallas Cowboys Noch bevor die Dallas Cowboys ihr Spiel in Woche 15 gegen die Buffalo Bills ausgespielt hatten, waren sie aufgrund der Ergebnisse der frühen Sonntagsspiele bereits fix für die Playoffs qualifiziert. Bis dahin standen sie bei einer 10-3-Bilanz. In der vergangenen Saison scheiterten die Cowboys in der zweiten Playoff-Runde an den 49ers.

San Francisco 49ers Die San Francisco 49ers waren das erste Team, das sich für die Playoffs der Saison 2023 qualifiziert hatte. Nun haben sie auch den Division-Sieg sicher. Die Mannschaft um Quarterback Brock Purdy zählt zu den heißen Titelanwärtern. In drei der vergangenen vier Spielzeiten erreichten die Kalifornier mindestens das NFC Championship Game, in der Saison 2019 sogar den Super Bowl.

Baltimore Ravens Die Baltimore Ravens haben sich in Week 15 als erstes AFC-Team vorzeitig das Playoff-Ticket gesichert. Nach den Niederlagen der Pittsburgh Steelers und der Denver Broncos brachte ein 23:7 gegen die Jacksonville Jaguars die fünfte Postseason-Teilnahme in den vergangenen sechs Jahren. Für Trainer John Harbaugh ist es die elfte Playoff-Teilnahme in 16 Jahren bei den Ravens.

Diese Teams haben sich für die Playoffs qualifiziert Insgesamt 14 Teams werden im Januar in den NFL-Playoffs stehen und Jagd auf den Super-Bowl-Titel machen. Während die meisten Teams noch um den Einzug in die Postseason kämpfen, haben sich andere bereits qualifiziert. ran verrät euch, welche Teams das sind.

Gibt es ein Endspiel gegen die Dolphins?

Das Restprogramm lässt auf eine Fortsetzung des Siegeszugs hoffen. Nach einem Auftritt bei den vor einem Neuanfang stehenden Los Angeles Chargers folgt das letzte Heimspiel gegen die bereits ausgeschiedenen New England Patriots.

Zum Abschluss könnte es dann bei den Miami Dolphins sogar noch um den Division-Titel gehen. Zwar hat das Team aus Florida nach dem 30:0 über die New York Jets zwei Siege Vorsprung, aber mit den Cowboys und den Baltimore Ravens als nächstes zwei absolute Schwergewichte vor der Brust.

Zur Erinnerung: Im Hinspiel fertigte Buffalo die Dolphins mit 48:20 ab und gewann damit neun der vergangenen zehn Duelle.

Doch so weit schaut bei den Bills noch niemand voraus. Schließlich ist allen klar, dass es nicht immer so rund laufen wird wie an diesem dritten Advent.

Mit 49 Laufversuchen legte die Offense um Allen 266 Yards zurück, was einem Schnitt von 5,4 entspricht. Eine so große Distanz erlief das Team unter McDermott noch nie in einem Spiel. Mit 20 dieser Runs wurde ein neues First Down oder direkt ein Score erzielt.