Buffalo Bills: Josh Allens Rückfall in alte Zeiten

Trotz der schweren Verletzung von Aaron Rodgers haben die New York Jets das Monday Night Game des 1. Spieltags der NFL gegen die Buffalo Bills mit 22:16 gewonnen.

Die Buffalo Bills haben ihr Auftaktspiel gegen die New York Jets verloren. Während das Spiel unter dem Schatten der Verletzung von Aaron Rodgers stand, lieferte der andere Quarterback, Josh Allen, eine beinahe gruselige Vorstellung ab. Für ihn war es ein Rückfall in alte Zeiten.

Josh Allen und die Fahrlässigkeit: Auf einmal wieder Rookie?

Dies gab der Passgeber unumwunden zu. "Ich habe unserem Team den Sieg gekostet", gestand Allen auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. "Ich bin der Grund, warum wir verloren haben." Sein Passer Rating von 62,7 unterstrich seine Aussage nur.

Es sind nicht die einzigen Zahlen, die dies unterstrichen. Drei Interceptions dazu ein Fumble nahe der eigenen Redzone im letzten Viertel, der zu Punkten der Jets führte.

Die Bills-Fans kamen sich vor, als wäre es wieder 2018. Damals war Josh Allen Rookie.

Und damals machte er ziemlich genau die gleichen Fehler wie jetzt im Spiel gegen die Jets. Er forcierte Pässe in Doppeldeckung, las die Defense nicht richtig, traf falsche Entscheidungen.

Zu jener Zeit noch verständliche Fehler - er war schließlich neu in der Liga, musste erst lernen, diese Fehler abzustellen.

Die Leistung gegen die Jets veranlasst die Bills-Fans zur Sorge.

"Er hat ein Potential wie kaum einer in dieser Liga", stellt "FOX"-Journalist Nick Wright fest. "Aber wenn er schlecht spielt, dann spielt er so schlecht, wie sonst keiner in dieser Liga. Es gleicht einer Achterbahnfahrt."

Bei einem jährlichen Gehaltsscheck von 43 Millionen Dollar sollte der Weg allerdings nur bergauf zeigen - von wegen Achterbahnfahrt.