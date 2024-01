Verlierer: Stefon Diggs (Buffalo Bills)

Apropos Bass bei den Bills. Während alle nur darüber reden, dass der Kick von Bass das Ziel verfehlte und so die Bills-Pleite besiegelte, ist ein mindestens genauso große Fehler daneben in der Offense passiert. Star-Receiver und Top-Anspielstation Diggs ließ einen Ball fallen und verhinderte so einen entscheidenden Monster-Touchdown. Generell gelang ihm seit sieben Spielen kein Score mehr - in der wichtigsten Phase der Saison. Zu wenig für einen Spieler mit seinen Ansprüchen und Ambitionen! © Getty