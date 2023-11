Buffalo Bills: Selbsteinschätzung als Contender ist verheerend - ein Kommentar

Anzeige Die Buffalo Bills erleben gegen die Denver Broncos ein Debakel. Vom Titelfenster und dem Super Bowl kann längst keine Rede mehr sein - ein Kommentar. von Daniel Kugler Monday Night Game. Heimspiel im Highmark Stadium. Eigentlich alles angerichtet für einen Befreiungsschlag der Buffalo Bills. Sollte man meinen. Was das Team sich gegen die Denver Broncos zum wiederholten Male dann aber an unzähligen Aussetzern geleistet hat, überraschte in negativer Hinsicht doch. Nach der zweiten Pleite in Serie stehen die Buffalo Bills bei einer Bilanz von 5-5 und sind längst aus den Playoff-Plätzen herausgerutscht. Aktuell ist es nur mehr Platz zehn im AFC-Ranking, sogar noch hinter den Indianapolis Colts! Buffalo hat kurz nach der Saisonhälfte bereits deutlich mehr Niederlagen eingesteckt, als noch in der Vorsaison (Regular Season-Bilanz 2022: 13-3) und taumelt wie ein angeknockter Boxer immer weiter. Ein krachender Einbruch und krasser Widerspruch zu den hohen eigenen Ansprüchen, endlich den Super Bowl erreichen zu wollen. Davon kann jedoch längst keine Rede mehr sein.

Erklärungsnot von Bills Coach McDermott ist vielsagend Wenige Tage vor dem Broncos-Spiel hatte sich Head Coach Sean McDermott noch unbeeindruckt gezeigt von der eigenen Inkonstanz und verwies auf den Glauben an die eigene Stärke. "Ich bin zuversichtlich in Bezug auf unser Team, unsere Trainer, unsere Spieler und unsere Mitarbeiter." Der Coach in seinem siebten Jahr im Amt machte jedoch deutlich, dass man an den Problemen arbeite. "Wir gehen zurück und lernen bestimmte Dinge erneut, oder stellen bestimmte Dinge zu dieser Zeit des Jahres neu ein." Nach dem Fiasko gegen die Broncos kam der 49-Jährige dann auf der Pressekonferenz ins Schwitzen bei der Frage nach den eigenen Turnovern, die dem Team das Genick brachen. Die unzähligen Fehler seien "unverzeihlich." Das Team wäre "nicht gut genug" gewesen. "Wir haben den Ball nicht gut bewegt." Während die Fans auf Social Media bereits den Rauswurf des Coaches forderten, verstrickte sich der Übungsleiter einmal mehr in Durchhalteparolen. Man müsse die Situation nach dem erneuten Rückschlag "neu bewerten" und "evaluieren". Wenig überraschend konstatierte McDermott wie bereits wenige Tage zuvor erneut, ungebrochen "zuversichtlich" zu sein, auch wenn es Einiges zu verbessern geben wüde. Die Spieler seien zwar frustriert, würden aber hart arbeiten und seinen fokussiert. Die Einstellung und Leistung im Training stimme, aber man müsse es im Spiel abliefern. Die Erklärungsnot McDermotts wirkt mittlerweile nur noch wie das bloße Abspulen eines Programmes an Phrasen in Dauerschleife. Eine alte Schallplatte, die alle paar Wochen erneut auf den Tonträger gelegt wird, aber den Musikgeschmack keines Anwesenden wirklich trifft.

Titelfenster der Buffalo Bills ist bereits geschlossen Während der Offseason hatte die Zukunft der Bills noch so rosig ausgesehen. Die Bills-Mafia war lebendig und euphorisch. Mittlerweile sieht man aber längst keinen Fan mehr durch einen Klapptisch springen. Nach den enttäuschenden Leistungen liest man vollkomen zu recht in den US-Gazetten immer häufiger Schlagzeilen wie "Buffalo Bills - mehr Pretender als Contender" bei "USA Today". Mehr Schein als Sein, das trifft den Nagel ziemlich genau auf den Kopf. Denn die verheerende Selbsteinschätzung ist der Franchise und Coach McDermott längst gehörig um die Ohren geflogen. Blickt man weiter zurück als nur auf die letzten beiden Niederlagen, wird einem Angst und Bange: Nach dem 3-1-Start konnte man selbst die Kellerkinder der Liga nicht mehr dominieren. Mit Ach und Krach gegen die strauchelnden New York Giants in Woche sechs gewonnen, die sich von anderen Top-Teams schon mehrere Klatschen abgeholt haben. Und eine Niederlage gegen die desaströsen New England Patriots in Woche sieben. Noch Fragen?