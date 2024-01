Carolina Panthers: Droht David Tepper nach Becherwurf eine lebenslange Sperre?

Das 26:0 der Jaguars über die Carolina Panthers war über weite Strecken zäh und legte noch einmal offen, wieso die Panthers das schlechteste NFL-Team in dieser Saison sind.

Was auf dem Rasen im TIAA Bank Field von Jacksonville in Woche 17 passierte, war wenig berichtenswert.

Lebenslange Sperre für Tepper?

Bereits in der jüngeren Vergangenheit wurden vergleichbare Vorfälle geahndet. 2018 warf ein Fan der New England Patriots dem damaligen Kansas City Chief Tyreek Hill ein Bier ins Gesicht und darf das Gillette Stadium in Foxborough nie wieder betreten.

Gleiches gilt für einen Fan der Cleveland Browns, der Cornerback Logan Ryan - damals in Diensten der Tennessee Titans - mit einem Getränk bewarf.