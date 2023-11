Es folgte ein Field-Goal-Festival bis zur Halbzeitpause, Bears-Kicker Cairo Santos verwandelte alle drei Versuche, bei den Panthers blieb Eddy Pineiro zumindest in Halbzeit eins mit einem erfolgreichen Versuch ebenfalls makellos.

Passend zur Form und Qualität der Teams war es ein Punt Return, der für das Highlight des Abends sorgte. Ihmir Smith-Marsette trug einen Punt der Bears über 79 Yards in deren Endzone zurück und brachte die Panthers im ersten Viertel in Führung.

Die Panthers hingegen verharren bei einem Sieg und jetzt acht Niederlagen. Damit ist Carolina momentan das schlechteste Team der Liga und würde im kommenden Draft den Nummer-1-Pick nach Chicago schicken. Die Bears würden nach aktuellem Stand zudem mit ihrem eigenen First-Rounder an fünfter Stelle ziehen.

In der zweiten Halbzeit brachte Running Back D'Onta Foreman die Bears mit dem einzigen Offensiv-Touchdown der Partie in Führung. Die Panthers um Nummer-1-Pick Bryce Young taten sich weiter schwer, den Ball zu bewegen, kamen per Field Goal aber noch einmal auf 13:16 heran.

Nach einem Punt der Bears bekam Young mit ausreichend Zeit noch einmal den Ball im letzten Viertel zurück. Er führte sein Team von der eigenen Neun-Yard-Linie bis an die 41-Yard-Linie der Bears.

Mit 1:40 Minuten auf der Uhr trat Pineiro zum Field Goal zum möglichen Ausgleich an, sein Versuch aus 59 Yards war jedoch zu kurz. Damit war das Spiel entschieden.