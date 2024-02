Anzeige

Quarterback Justin Fields entfolgte den Chicago Bears zuletzt in den sozialen Medien. Nun liefert er die Begründung dafür.

Justin Fields scheint sich mit den Chicago Bears nicht mehr verbunden zu fühlen. Der Quarterback folgt seinem Team nicht mehr bei "Instagram". Oftmals ist dies ein erstes Anzeichen dafür, dass ein Spieler seine Zukunft nicht mehr bei dem jeweiligen Team sieht.

Doch laut Fields ist die Aktion überhaupt kein Anzeichen für einen bevorstehenden Abgang, wie der Quarterback im "The 33rd Team"-Podcast mit Amon-Ra und Equanimeous St. Brown erklärte.

"Warum nehmen die Menschen die sozialen Medien so ernst? Ich beschäftige mich noch immer mit den Bears, ich versuche nur, eine kleine Pause zu machen. ich bin den Bears und der NFL entfolgt. ich versuche nicht nur Football in meiner Timeline zu haben. Das ist etwas, das ich nicht in meiner Timeline sehen will. Ich bin dabei, in den Urlaub zu fahren. Ich will keinen Football sehen", so Fields.

In den vergangenen Wochen und Monaten häuften sich die Spekulationen, dass die Zeit von Fields in Chicago abgelaufen sein könnte. Die Franchise hält durch einen Trade mit den Carolina Panthers den Nummer-1-Pick im NFL Draft 2024 und könnte zum Beispiel USC-Star Caleb Williams als Anführer ihrer Offense picken. An Position neun sind die Bears erneut an der Reihe.