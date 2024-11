Wie Matt Eberflus, Head Coach der Bears, mitteilte, wird Chicago eine Beschwerde bei der NFL über die Entscheidung rund um das geblockte Field Goal in der Schlusssequenz des Spiels einreichen.

Beschwerde: Bears-Longsnapper von den Packers gefoult?

"Sie waren an unserem Long Snapper dran, also werden wir Beschwerde einreichen und sehen, was die Liga sagt", sagte der 54-Jährige. Auswirkungen auf das Ergebnis hat eine etwaige Bewertung der NFL aber nicht mehr.

Für die Bears war es die elfte Niederlage in Folge gegen Green Bay, letztmals konnte Chicago 2018 gegen den NFC-North-Rivalen gewinnen. Nach der vierten Niederlage in Serie wird auch für Ebeflus allmählich die Luft dünner.