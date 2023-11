Chiefs-Star Travis Kelce datet Musik-Ikone Taylor Swift. Was bis vor wenigen Wochen noch wie ein unrealistischer (Teenie-)Traum wirkte, wurde in Woche mittlerweile zur Realität.

Es ist nicht das erste Mal, dass Reid seine Meinung kundtut. So hatte er vor einigen Wochen, nach dem Sieg gegen die Chargers, den Swift im Stadion verfolgt, gesagt: "Sie kann hier bleiben, so lange wie sie will."

Swift sang: "Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me."

Als Travis Kelce das Konzert von Taylor Swift in Buenos Aires am 11. November besuchte, ahnte er wohl noch nicht, dass seine Freundin eine ganz besondere Überraschung für ihn parat hatte.

Swift ist gerade auf Südamerika-Tournee unterwegs und weilt aktuell für drei Konzerte in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Auch Kelce, dessen Team an diesem NFL-Wochenende spielfrei hat, ist vor Ort.

Im "New Heights"-Podcast mit seinem Bruder wollte Kelce die Reise zwar nicht bestätigen, deutete allerdings einen Kurztrip in die Sonne an: "Meine Haut wird richtig blass, also muss ich irgendwohin, wo die Sonne scheint."

Eine außergewöhnliche Statistik in dieser Saison, wonach der zweimalige NFL-Champion bei "Swift-Spielen" doppelt so viel Raumgewinn erzielt wie üblich, bewertete Kelce als "ziemlichen Zufall". Schließlich habe er in seiner "Karriere schon ein paar ziemlich große Spiele" gehabt.

Kommt sie oder kommt sie nicht? Travis Kelce hat vor dem NFL-Gastspiel in Deutschland offen gelassen, ob Edelfan Taylor Swift in Frankfurt auf der Tribüne sitzen wird, und sichtlich amüsiert auf die Fragen zu diesem Thema reagiert.

Zwar würde ein Besuch der Partie durchaus Stress für die Sängerin bedeuten, zeitlich wäre es aber machbar. Am 5. November steigt die Partie, am 9. November startet Swift ihre Südamerika-Tour in Buenos Aires (Argentinien).

"Übrigens, ich glaube, ich höre bereits Gerüchte, dass es eine Person gibt, die auch in Deutschland auftauchen könnte. Wir werden sehen, wer in Frankfurt auftaucht", so Eisen.

Wie Rich Eisen vom NFL-Network in "The Rich Eisen Show" erwähnte, könnte dann auch Taylor Swift im Deutsche Bank Park sein.

In Woche 9 stehen sich die Kansas City Chiefs und die Miami Dolphins im ersten von zwei NFL-Spielen dieses Jahres auf deutschem Boden in Frankfurt gegenüber.

Ein weiterer wichtiger Grund, warum es offenbar so gut klappt zwischen den beiden: Kelce ist NFL-Superstar, er hat eine eigene Karriere und Geld. "Er ist also nicht aus den falschen Gründen mit ihr zusammen. Er hat seine eigene erfolgreiche Karriere und versteht die Anforderungen", so der Insider weiter. "Es gibt kein Drama und sie sind glücklich. Er wird sie besuchen, sie wird ihn besuchen. Es funktioniert für sie."

Der Tight End habe die Popsängerin "damit überrascht hat, wie sehr er auf ihre Bedürfnisse eingeht". Außerdem habe er sie "wie ein Gentleman" behandelt. "Travis ist jemand, der so anders für sie ist. Mit ihm ist es einfach. Sie muss sich um nichts Sorgen machen", so die Quelle.

Anzeichen gibt es einige. Swift sei "wirklich glücklich und aufgeregt wegen Travis". Sie freue sich darauf, ihn zu sehen, Anrufe von ihm zu bekommen, Zeit mit ihm zu verbringen, so die Quelle weiter. "Sie hat Schmetterlinge im Bauch und das hat sie schon lange nicht mehr gehabt. Sie fühlt sich sicher und wohl in seiner Nähe, körperlich und emotional."

"Sie sind wirklich glücklich. Sie sagen noch nicht, dass sie verliebt sind. Aber für ihre Freunde ist es offensichtlich, dass sie in diese Richtung gehen", sagt die Quelle. "Freunde denken, dass es so ist.“

+++ Update, 16. Oktober, 16:10 Uhr: Travis Kelce und Taylor Swift halten Händchen in New York +++

Doch damit nicht genug: Auch am Sonntagabend präsentierten sich beide in der Öffentlichkeit, verließen erneut Hand in Hand ein nobles Restaurant.

Einen Score ihres offensichlichten Lieblingsspielers konne Swift zwar nicht bejubeln. Dafür lieferte Kelce mit 124 Receiving Yards einen Bestwert und fing alle neun in seine Richtung geworfenen Bälle von Patrick Mahomes. Swift war also einmal mehr Glücksbringer für den zweimaligen Super-Bowl-Champion.

Zuvor hatte die 33-Jährige bereits die Spiele gegen die Chicago Bears und New York Jets besucht, am vergangenen Wochenende war sie gegen die Minnesota Vikings allerdings nicht im Stadion.

Die angebliche Beziehung zwischen Tight End Kelce und Swift war in den vergangenen Wochen das bestimmende Thema in der NFL abseits der Geschehnisse auf dem Platz. Bei den jüngsten Spielen der Chiefs war die 33-Jährige stets im Stadion.

+++ Update, 7. Oktober, 8:30 Uhr: Verliert Travis Kelce durch Taylor Swift seinen Fokus? +++

Nach der Trainingseinheit der Kansas City Chiefs am Freitag wurde Travis Kelce von den Medien gefragt, ob er durch die Beziehung zu Taylor Swift den Fokus auf Football verlieren könne. Der Tight End bezog klar Stellung und schloss dieses Szenario eindeutig aus.

"Ich war schon immer ziemlich gut darin, mich abzugrenzen und in diesem Gebäude konzentriert zu bleiben. Ich denke, das war schon immer so für mich. Egal, was in meinem Leben passiert, ob gut oder schlecht. Ich denke, dass dies ein Ort ist, an dem ich mich zurückziehen und einfach nur konzentriert sein kann und mich und mein Ego immer an der Tür kontrollieren und sicherstellen kann, dass ich mit einem klaren Verstand reinkomme", wird der 34-Jährige bei "ESPN" zitiert.

Auch das Rampenlicht stört die Nummer 87 von Kansas City offenbar nicht: "Wir lernen, mit den Paparazzi umzugehen, die von überall Fotos machen. Aber das gehört dazu. Es gibt eine Menge Leute, die sich um Taylor sorgen und das aus gutem Grund, also muss ich einfach weiterleben und lernen und die Momente zu genießen".

Er sei sich bewusst, dass "jeder Spaß daran" habe und er sich die Aufmerksamkeit "selbst zuzuschreiben" habe. Bei den Chiefs würde es zudem "niemanden verärgern" - das sei "das Einzige, was wirklich zählt". Möglicherweise ist die Sängerin auch am Sonntag wieder im Stadion zu Gast, dann geht es für den amtierenden Super-Bowl-Sieger um 22:25 Uhr deutscher Zeit gegen die Minnesota Vikings (im Liveticker auf ran.de und in der ran-App).