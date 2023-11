Chiefs-Star Kelce amüsieren Fragen zu Taylor Swift

Anzeige

Kommt sie oder kommt sie nicht? Footballstar Travis Kelce hat zwei Tage vor dem NFL-Gastspiel in Deutschland offen gelassen, ob Edelfan Taylor Swift in Frankfurt auf der Tribüne sitzen wird, und sichtlich amüsiert auf die Fragen zu diesem Thema reagiert.

"Ich behalte das für mich", sagte der Tight End der Kansas City Chiefs am Freitag lachend und ergänzte: "Der letzte Stand ist, dass ich sie letzte Woche gesehen habe. Ich werde meine persönliche Beziehung für mich behalten."

Der 34-Jährige trifft mit dem Super-Bowl-Champion am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) im Fußball-Stadion von Eintracht Frankfurt auf die Miami Dolphins. Die Romanze zwischen Swift und Kelce beschäftigt die NFL seit Wochen. Bei den Heimspielen der Chiefs jubelte die Sängerin Kelce zuletzt im Arrowhead Stadium zu, manchmal ist sie auch auswärts dabei - längst nutzt die Liga die vermeintliche Beziehung auch zu Vermarktungszwecken.

Eine außergewöhnliche Statistik in dieser Saison, wonach der zweimalige NFL-Champion bei "Swift-Spielen" doppelt so viel Raumgewinn erzielt wie üblich, bewertete Kelce als "ziemlichen Zufall". Schließlich habe er in seiner "Karriere schon ein paar ziemlich große Spiele" gehabt.