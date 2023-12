Neben einer großen Feier will sich Kelce aber wohl auch von seiner besten Seite zeigen. "Er hat ein sehr intimes, romantisches Abendessen nur für die beiden arrangiert und versucht außerdem, mit Hilfe einiger ihrer engsten Freunde eine halbwegs überraschende Party zu veranstalten", so eine nicht näher genannte Quelle gegenüber "Life & Style".

Ein Quelle soll "US Weekly" erzählt haben, dass Kelce "die bestmögliche Party" für seine Freundin schmeißen will. Demnach soll die Party in New York City stattfinden. Geld sei dabei "kein Thema".

+++ Update, 7. Dezember 2023, 10:45 Uhr: Taylor Swift spricht erstmals über Beziehung mit Travis Kelce +++

Dass Travis Kelce und Taylor Swift ein Paar sind, ist schon seit einigen Monaten bekannt. Bisher hatte sich die Sängerin aber noch nicht öffentlich über die Beziehung geäußert.

In einem Interview mit dem "Time"-Magazin enthüllt sie nun erstmals die Hintergründe zur Lovestory.

"Es fing alles damit an, dass Travis mich in seinem Podcast sehr liebenswert auf die Schippe genommen hat, was ich verdammt cool fand", offenbart Swift. "Gleich danach fingen wir an, zusammen abzuhängen. Wir hatten also viel Zeit, in der niemand etwas wusste - wofür ich dankbar bin, weil wir uns so besser kennenlernen konnten."

Als die Pop-Ikone am 24. September bei einem Heimspiel der Kansas City Chiefs gesichtet wurde, waren die beiden schon ein Paar, erklärt die 33-Jährige: "Ich glaube, einige Leute denken, dass sie unser erstes Date bei diesem Spiel gesehen haben? Wir wären nie so verrückt, unser erstes Date öffentlich zu machen."

Seit diesem Spiel hat Swift bereits vier weitere Partien von Travis Kelce und den Kansas City Chiefs live im Stadion verfolgt.

Dabei wurde sie immer wieder in den TV-Übertragungen eingeblendet: "Ich weiß nicht, woher sie wissen, in welcher Suite ich bin" sagt Swift. "Es gibt eine Kamera, etwa eine halbe Meile entfernt, und man weiß nicht, wo sie ist, und man hat keine Ahnung, wann die Kamera einen in die Übertragung bringt, also weiß ich nicht, ob ich 17 Mal oder einmal gezeigt werde."

Dass einige NFL-Fans sich darüber ärgern, kümmert Swift nicht: "Ich bin nur da, um Travis zu unterstützen. Ich habe kein Bewusstsein dafür, ob ich zu oft gezeigt werde und ein paar Väter, Brads und Chads verärgere."

Durch die Beziehung zu Kelce habe sie auch eine neue Leidenschaft entdeckt: "'Football ist großartig, wie sich herausstellt", sagt die Musikerin der "Time". "Ich habe mein ganzes Leben lang etwas verpasst."