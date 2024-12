Im Duell zweier Mannschaften, die in dieser Saison weit hinter den Erwartungen geblieben sind, setzten sich die Cincinnati Bengals durch.

Das Wichtigste in Kürze

Die Schlussphase war kurios: Zwei Minuten vor Spielende befanden sich die Bengals an der eigenen 29-Yard-Linie und mussten punten. Der Punt wurde geblockt, kullerte aber dennoch weiter in Richtung 50 Yard-Linie. Der große Unglücksrabe war Cowboys-Cornerback Amani Oruwariye, dem der Ball durch die Hände flutschte. Die Bengals konnten den Ball zurückerobern und befanden sich dadurch in einer günstigen Feldposition.

Burrow entschied das Spiel daraufhin mit einem 40-Yard-Touchdown-Pass auf Ja'Marr Chase. Überhaupt war der Wide Receiver mit 177 Receiving-Yards und zwei gefangenen Touchdown-Pässen überragend. "Ich hatte den ganzen Abend über gute Matchups, es gab nicht zu viele Double-Teams", sagte Chase.