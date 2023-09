Cincinnati Bengals: Joe Burrow voll im Zeitplan für Woche 1

Anzeige Bei den Cincinnati Bengals herrscht Optimismus. Quarterback Joe Burrow soll rechtzeitig zum Saisonstart fit sein. Von Marcel Schwenk Am 10. September startet für die Cincinnati Bengals die NFL-Saison 2023 mit dem Match gegen Division-Rivale Cleveland Browns. Hinter einem Einsatz von Quarterback Joe Burrow, der einige Wochen mit einer Beinverletzung kürzertreten musste, steht noch immer ein kleines Fragezeichen. Hoffnung machte nun Offensive Coordinator Brian Callahan am Donnerstag nach der abschließenden Trainingseinheit der Woche. "Ich denke, er ist in einer guten Verfassung und wir haben einen guten Plan, um ihn für Woche 1 fit zu machen", wird der 39-Jährige bei "ESPN" zitiert. Es war der zweite Tag in Folge, an dem Burrow am Training der Bengals teilnahm. Weder sein Arm noch sein Timing oder seine gesamte physische Verfassung seien durch die knapp sechswöchige Pause beeinträchtigt worden, so Callahan. In der kommenden Woche soll der Spielmacher dann auch wieder an "intensiveren Perioden" im Training teilnehmen, während die vergangenen Tage eher darauf geachtet wurde, ihn nicht zu sehr körperlichem Kontakt auszusetzen.

Cincinnati Bengals hoffen auf Burrow-Einsatz in Woche 1 gegen Cleveland Burrow selbst sei optimistisch, was einen Einsatz gegen die Browns angeht, so Callahan. Auch an jeder Trainingsform wolle der erste Pick des Drafts 2020 teilnehmen, überstürzen wolle man in Cincinnati jedoch nichts, was kürzlich auch Wide Receiver Ja'Marr Chase forderte. "Wir versuchen einfach, klug zu entscheiden, wann und wo diese Dinge stattfinden, bis er wieder voll einsatzbereit ist", stellte Callahan heraus.