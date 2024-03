Anzeige

Die Cincinnati Bengals stellen sich auf der Position des Running Backs neu auf. Superstar Joe Mixon findet ein neues Team, Ersatz steht aber schon bereit.

von Oliver Jensen

Die Zeit von Joe Mixon bei den Cincinnati Bengals ist vorüber. Der Superstar wird überraschend zu den Houston Texans getradet, wie NFL-Insider Ian Rapoport am Dienstagnachmittag deutscher Zeit berichtete.

Was sich die Texans den Last-Minute Deal kostet lassen, schrieb er nicht. Zuvor war berichtet worden, die Franchise habe sich sich von dem Running Back vor Ablauf einer Kaderbonusfrist von 3 Millionen US-Dollar, die am 18. März fällig gewesen wäre, getrennt.

Mixon zählte bei den Bengals zu den besten Running Backs in der Franchise-Geschichte. Mit seinen gesammelten Rushing Yards (6.412), Rushing Touchdowns (49) und Läufen (1.571) zählt er jeweils zu den Top-3 der Bengals-Historie.

Auch in der vergangenen Spielzeit war Mixon noch sehr effektiv für das Team. Mit 1034 Rushing-Yards zählte er zu den Top-8 der NFL, erlief zudem neun Touchdowns.

Mixon hätte in der Saison 2024 mit 8,85 Millionen US-Dollar etwas mehr als 3 Prozent des Salary Caps der Bengals ausgemacht. Die Bengals sparen durch die Trennung 6,1 Millionen US-Dollar an Cap Space und absorbierten gleichzeitig 2,75 Millionen US-Dollar an Dead Money.