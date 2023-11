C.J. Stroud ist der Beweis: Ehrlichkeit währt am längsten - ein Kommentar

Doch sie entschieden sich für den ehrlichen bzw. sportlichen Weg. In einer engen Partie bezwangen sie die Indianapolis Colts mit 32:31. Erst in der letzten Minute drehten sie mit einem Touchdown (bei 4th & 20) und einer Two-Point-Conversion die Partie.

Die Houston Texans hätten sich den Nummer-1-Pick des NFL Draft 2023 sichern können, entschieden sich aber für den sportlichen Weg und wurden dafür mit C.J. Stroud belohnt. ran -Autor Oliver Jensen stellt erfreut fest, dass auch in der NFL Ehrlichkeit (zumindest manchmal) am längsten währt

Stroud liefert praktisch Woche für Woche ein Spektakel ab. Unvergessen: In Woche 9 warf er im Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers für 470 Yards und fünf Touchdowns. Nie zuvor sorgte ein Rookie-QB in einem einzigen Spiel für so viel Raumgewinn durch die Luft wie Stroud.

Top-Leistungen sind bei Stroud nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Auch an diesem Sonntag war er beim 30:27 gegen die Cincinnati Bengals der überragende Mann und warf für 356 Yards. Wichtiger noch: Durch einen genialen Last-Minute-Drive, in dessen Verlauf er 55 Yards in 93 Sekunden überbrückte, bereitete Stroud am Ende das siegbringende Field Goal vor.