Coaching-Ticker der NFL: Belichick-Interview bei den Atlanta Falcons 

Der Montag nach dem Ende der Regular Season ist in der NFL der Tag, vor dem die Coaches zittern: Am Black Monday entlassen die erfolglosen Teams häufig ihre Trainer. Alle News und Gerüchte im Ticker. Update, 16.1., 10:21 Uhr: Belichick bei den Falcons Bill Belichick absolvierte sein erstes Interview bei einem neuen Team nach seiner Patriots-Entlassung. Der 71-Jährige traf sich mit den Atlanta Falcons, welche Arthur Smith als Head Coach beurlaubten. Belichick wäre der erste Trainer der NFL-Historie, welcher in seinen 70ern einen neuen Job als Head Coach annehmen würde. Nach 24 Jahren bei den New England Patriots war es das erste Vorstellungsgespräch für Belichick. Neben Belichick interviewten die Falcons bereits:

Baltimore Ravens-Defensive Coordinator Mike Macdonald,

Cincinnati Bengals-Offensive Coordinator Brian Callahan,

San Francisco 49ers-Defensive Coordinator Steve Wilks,

Carolina Panthers-Defensive Coordinator Ejiro Evero,

Baltimore Ravens-Assistant Head Coach/Defensive Line Coach Anthony Weaver

Update, 14.1., 15:00 Uhr: Jared Mayo wird Patriots-Coach Nur einen Tag nach dem Abschied von Trainerlegende Bill Belichick haben die New England Patriots aus der NFL Jerod Mayo als Nachfolger engagiert. Der 37-Jährige, bislang als Belichick-Assistent für die Linebacker verantwortlich, löst Sean McVay (Los Angeles Rams) als jüngsten Headcoach in der Football-Profiliga ab. Mayo ist der erste schwarze Cheftrainer der Patriots-Geschichte.

Update, 12.1., 15:00 Uhr: Carroll und Belichick entlassen Schock in der NFL-Welt. Sowohl Pete Carroll (Seattle Seahawks) als auch Bill Belichick (New England Patriots) verlassen ihre jeweilige Franchise.

Hier findet ihr die Nachfolge-Kandidaten bei den Seahawks.

Update, 11.1., 07:29 Uhr: Giants trennen sich von Martindale Nachdem in dieser Woche bereits von einem Ausraster von Don "Wink" Martindale, Defensive Coordinator der New York Giants, berichtet wurde, hat sich die Franchise offenbar nun endgültig von ihm getrennt. Das gab das Team bekannt. Es ist keine Entlassung und kein Rücktritt, sondern eine "einvernehmliche Einigung". Heißt im Klartext: Die Giants behalten die drei Millionen Dollar, die Martindale für sein letztes Vertragsjahr klassiert hätte, und der Defense-Spezialist kann ohne Beschränkungen eine neue Stelle suchen. "ESPN" bringt die Los Angeles Rams und Philadelphia Eagles als Landing Spots für den 60-Jährigen ins Spiel.

Update, 10.1., 16:45 Uhr: Chicago Bears entlassen zwei Trainer Nächste Trainer-Entscheidung in der NFL. Die Chicago Bears haben sich von Offensive Coordinator Luke Getsy und Quarterback-Coach Andrew Janocko getrennt. Getsy arbeitete zwei Spielzeiten lang als Offensive Coordinator in Chicago. Er wurde 2022 verpflichtet, kurz nach Head Coach Mike Eberflus und General Manager Ryan Poles. Zuvor hatte er große Teile des vorangegangenen Jahrzehnts als Assistenztrainer und Quarterback-Coach bei den Green Bay Packers verbracht. Janocko wiederum kam von den Minnesota Vikings. Die Offense der Bears zeigte sich in der nun abgeschlossenen Regular Season stark im Lauf, im Passspiel rund um Quarterback Justin Fields gab es dagegen massive Probleme.

Rund um die erwartete Trennung der New York Giants von Defensive Coordinator Don "Wink" Martindale soll es zu einem Eklat gekommen sein. Wie die "New York Post" berichtet, soll der für die Defense verantwortliche Coach gegen Head Coach Brian Daboll gewettert und ausgerastet sein. Demnach hat er nach einem Meeting mit Daboll diesen beleidigt und die Tür zugeknallt. Entgegen mancher Berichte, die Giants hätten Martindale entlassen, steht er weiter unter Vertrag. Stattdessen fordert Daboll nun offenbar einen Rücktritt des Koordinators, General Manager Joe Schoen sagte in seiner Pressekonferenz zum Ende der Saison noch, er erwarte, dass "beide Koordinatoren zurückkehren". Martindale steht noch bis nach der kommenden Saison unter Vertrag und verdient demnach drei Millionen Dollar. Bereits im November hörte man von "Spannungen" zwischen beiden Parteien.

Update, 9.1., 18:35 Uhr: Tennessee Titans entlassen Head Coach Mike Vrabel Nächste Trainer-Entlassung in der NFL! Die Tennessee Titans haben sich von Head Coach Mike Vrabel getrennt. Dies gab die Franchise offiziell bekannt. Der 48-Jährige stand seit 2018 in Nashville an der Seitenlinie. Zwar führte Vrabel das Team vier Jahre in Folge zu einer positiven Bilanz, dennoch gab es zuletzt viele Enttäuschungen. So verpassten die Titans unter anderem in der aktuellen und in der vorangegangenen Saison die Postseason.

Update, 9.1., 17:25 Uhr: Saints erwägen wohl Anstellung von Jon Gruden Aktuell sieht es so aus, als ob die New Orleans Saints Dennis Allen als Head Coach in der kommenden Saison behalten. Einen Bericht zufolge könnte dennoch ein Trainer den Weg zu den Saints finden, der bereits den Super Bowl gefunden hat. So berichtet "Nola.com", die Franchise erwäge, Jon Gruden zu verpflichten - sollte dieser in der Offseason keinen Job als Head Coach bekommen. Laut US-Medien verbrachte Gruden bereits Zeit mit den Saints-Offiziellen, als diese in Woche 17 zum Spiel gegen die Buccaneers nach Tampa Bay reisten. Demnach soll Gruden sogar an einer Teambesprechung teilgenommen haben. Der 60-Jährige könnte als Teil des Offensivstabs für die Saints arbeiten, nicht jedoch als Ersatz für Offensive Coordinator Pete Carmichael. Gruden war bereits in der vergangenen Saison als Berater für die Franchise tätig, unter anderem weil er mit Quarterback Derek Carr aus der gemeinsamen Zeit in Las Vegas vertraut ist. Der 60-Jährige hatte gut drei Jahre als Head Coach der Las Vegas Raiders gearbeitet, bevor er im Oktober 2021 zurücktrat, nachem durchgesickerte E-Mails enthüllt hatten, dass er sich rassistisch, homohob und sexistisch geäußert hatte.

Update, 9.1., 07:10 Uhr: Jacksonville Jaguars entlassen Defensive Coordinator Mike Caldwell Nachdem auf den letzten Metern die Playoffs verpasst wurden, haben die Jacksonville Jaguars die ersten personellen Konsequenzen gezogen. Wie die Franchise auf "X" (ehemals Twitter) bekanntgab, wurden Defensive Coordinator Mike Caldwell und mehrere Mitglieder des Defense-Trainerstabs von ihren Aufgaben entbunden. Der 52-Jährige war zuvor zwei Jahre lang unter Head Coach Doug Pederson tätig. Nach einem 8-3-Start in die Saison brachen die Jaguars komplett ein und beendeten die Regular Season nach dem 20:28 in Woche 18 gegen die Tennessee Titans im Schlussspurt mit 1-5.

Update, 8.1., 22:00 Uhr: New York Giants Defensive Coordinator Wink Martindale tritt wohl zurück Nach zwei Jahren als Defensive Coordinator der New York Giants ist Wink Martindale offenbar von seinem Posten zurückgetreten, berichten mehrere NFL-Insider übereinstimmend. Auch wenn Brian Daboll auf einer Pressekonferenz mitgeteilt hatte, dass Martindale in der kommenden Saison voraussichtlich zurückkehren werde, hatte sich das Aus des Defensive Coordinators bereits angekündigt. Martindales Defense gehörte in den vergangenen zwei Spielzeiten zu den schlechtesten Einheiten der Liga: 2023 ließen nur fünf Teams mehr Yards zu als die Giants, 2022 waren es sechs. Die New York Giants haben außerdem Special Teams Coordinator Thomas McGaughey entlassen, der seit 2018 den Posten bekleidet hatte.

Update 8.1., 20:22 Uhr: Belichick lässt sich nicht in die Karten schauen Head Coach Bill Belichick wollte nach der enttäuschenden 4:13-Saison nicht wirklich über seine Zukunft bei den New England Patriots sprechen. Der 71-Jährige blieb deshalb vage, auch wenn viel spekuliert wurde, dass er möglicherweise entlassen werden könnte. Oder dass er vielleicht sogar selbst das Weite sucht. "Ich stehe unter Vertrag. Ich werde das tun, was ich immer tue, nämlich jeden Tag so hart arbeiten, wie ich kann, um dem Team zu helfen und was auch immer ich sonst tun kann", sagte er. "Und das werde ich auch weiterhin tun.“ Der Montag, an dem andere Kollegen bereits gehen mussten, sei eine Art Abschlusstag mit den Spielern gewesen, erklärte Belichick, "wir haben uns mit ihnen getroffen und dann geht es weiter. Für Entscheidungen oder Richtungen für das nächste Jahr ist es noch viel zu früh. Ich glaube nicht, dass sich die Abläufe am Ende des Jahres grundlegend ändern werden, was die Art und Weise betrifft, wie wir vorgehen." Er bestätigte, dass er sich mit Owner Robert Kraft treffen wird. "Vielleicht wird es eine Reihe von Treffen geben, ich weiß es nicht", sagte Belichick . "Wir werden das intern regeln." Er sei aber nur ein Teil des Prozesses: "Ich bin hier, um so lange zu arbeiten, wie ich kann, um unserem Team jeden Tag zu helfen."

Update 8.1., 19:22 Uhr: Neue Namen werden bei den Commanders gehandelt Nach der Entlassung von Head Coach Ron Rivera ist General Manager Martin Mayhew bei den Washington Commanders noch auf seinem Posten. Allerdings könnte es wohl auch für Mayhew eng werden. NFL-Insider Adam Schefter berichtet, dass die Commanders Interviews mit dem Assistant-GM Mike Borgonzi von den Kansas City Chiefs und Assistant-GM Adam Peters von den San Francisco 49ers beantragt hätten. Auch Ian Cunningham, der die gleiche Position bei den Chicago Bears innehat, wird als möglicher neuer Head of Football Operations bei den Commanders gehandelt.

Update 8.1., 17:30 Uhr: Washington Commanders beantragen wohl Interviews mit vier Head-Coach-Kandidaten Die Washington Commanders haben nicht lange gezögert: Kurz nach Bekanntgabe der Entlassung von Ron Rivera hat die Franchise offenbar bereits vier Kandidaten zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Laut Tom Pelissero von "NFL Network", haben die Commanders Jobinterviews mit Offensive Coordinator Ben Johnson und Defensive Coordinator Aaron Glenn von den Detroit Lions beantragt. Außerdem möchte Washington Gespräche mit Raheem Morris, Defensive Coordinator der Los Angeles Rams, und Anthony Weaver, Assistant Head Coach und Defensive Line Coach der Baltimore Ravens, führen, berichtet NFL-Insider Adam Schefter.

Die Washington Commanders bauen die Spitze ihrer Franchise weiter um und holen sich Hilfe von einem absoluten Fachmann aus der NBA. Wie "ESPN" berichtet, wird sich Bob Myers den Washington Commanders anschließen. Der 48-Jährige war von 2011 bis 2023 in verschiedenen Positionen für die Golden State Warriors tätig und war maßgeblich an vier NBA-Titeln (2015, 2017, 2018 und 2022) beteiligt. 2015 und 2017 wurde er sogar zum "NBA Executive of the Year" gewählt.

Update, 8.1., 14:40 Uhr: Giants machen Schluss mit zwei Coaches Schluss für Thomas McGaughey. Laut "ESPN" trennen sich die New York Giants von ihrem Special Teams Coordinator. McGaughey war sechs Jahre lang in dieser Position für "Big Blue" aktiv. Vor allem in den vergangenen beiden Jahren konnten seine Einheiten aber nicht unbedingt überzeugen. Zudem trennen sich die Giants laut dem Bericht auch von Offensive Line Coach Bobby Johnson. Ein wenig überraschender Move, gelang es der Giants-O-Line doch zu selten, ihren jeweiligen Quarterback zu beschützen.

Update, 8.1., 14:30 Uhr: Panthers trennen sich von GM Fitterer Entscheidung bei den Carolina Panthers. Die Franchise hat in einem Statement bekanntgegeben, sich von General Manager Scott Fitterer zu trennen. "Im Zuge der Neuausrichtung unserer Franchise habe ich die Entscheidung getroffen, dass Scott Fitterer nicht mehr als General Manager fungieren wird", sagte Panthers-Eigentümer David Tepper. "Ich schätze Scotts Bemühungen und wünsche ihm und seiner Familie das Beste." Fitterer war seit 2021 für das schlechteste Team der aktuellen NFL-Saison tätig. Da sich die Franchise bereits früher in der Saison von Cheftrainer Frank Reich trennte, kann Carolina nun erstmals seit 2002 einen neuen Cheftrainer und einen neuen GM in einer Offseason installieren.

Update, 8.1., 14:25 Uhr: Commanders werfen Rivera raus Nach Arthur Smith ist der nächste NFC-Coach seinen Job los. Die Washington Commanders haben Cheftrainer Ron Rivera entlassen. Am frühen Montagmorgen informierte Teambesitzer Josh Harris den Head Coach über das Ende seiner Amtszeit. Bereits vor dem letzten Saisonspiel am gestrigen Sonntag, welches die Dallas Cowboys mit 38:10 für sich entscheiden konnten, wurde über die nahende Entscheidung berichtet.

Update, 8.1., 13:40 Uhr: Muss sich Cowboys-Coach McCarthy sorgen? Einen Gefallen tat Cowboys-Owner Jerry Jones seinem Head Coach nach dem letzten Spiel der Regular Season nicht. Spekulationen, dass Mike McCarthy die Cowboys bis tief in die Playoffs coachen muss, beendete der Eigentümer nicht. Zwar erklärte er, die Zahlen des Cheftrainers würden für sich sprechen, dennoch verwies er darauf, abwarten zu wollen, wie die einzelnen Spiele (sollten mehrere Siege gelingen) laufen. In den vergangenen Jahren kam America's Team unter McCarthy in den Playoffs stets nicht weit - oder erreichte die Postseason überhaupt nicht.

Update, 8.1., 12:10 Uhr: Baldige Entscheidung bei Belichick? Die Zeit von Trainerlegende Bill Belichick bei den New England Patriots könnte zu Ende gehen. Seit Wochen wird über eine Trennung beider Parteien spekuliert. Im letzten Spiel der Regular Season setzte es für die Patriots eine 3:17-Pleite gegen die New York Jets, die Schlussbilanz von 4:12 ist die zweitschlechteste in der gesamten NFL. Für den Black Monday ist laut US-Medien ein Treffen zwischen Belichick und Team-Eigentümer Robert Kraft angesetzt. Laut "NFL Network" soll eine sofortige Entlassung des 71-Jährigen aber "sehr unwahrscheinlich" sein.

Update, 8.1., 9:17 Uhr: Falcons entlassen Smith Die Atlanta Falcons haben sich nach der abschließenden 17:48-Niederlage gegen die New Orleans Saints von ihrem Head Coach Arthur Smith getrennt. Das bestätigte die Franchise in einem Statement offiziell.

Smiths drei Spielzeiten als Head Coach der Falcons endeten allesamt mit einer Bilanz von sieben Siegen und zehn Niederlagen. Ein echter Fortschritt war nicht erkennbar. Mehr zur Entlassung lest ihr hier.

Black Monday in der NFL: Was ist das? Die Regular Season der NFL ist vorbei. Während sich die erfolgreichen Teams auf die NFL-Playoffs vorbereiten, müssen die Teams, die die Postseason verpasst haben, Pläne für eine bessere Zukunft ausarbeiten.