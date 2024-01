Dallas Cowboys - Prescott stellt sich vor McCarthy: "Dann sollte es auch um mich gehen"

Gleiche Anzahl an Playoff-Siegen im AT&T Stadium

Eine irre Statistik gleich zu Beginn. Seit 2009 spielen die Cowboys im AT&T Stadium. Mit dem Sieg der Packers in der Wild Card Round haben beide Teams in diesem Stadion nun die gleiche Anzahl an Playoff-Erfolgen - nämlich drei. Die Cowboys gewannen gleich in der ersten Saison 2009 gegen die Eagles, dann 2014 gegen die Lions und 2018 gegen die Seahawks. © Getty Images